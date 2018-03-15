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19:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Готовность станции метро “Стрелка” составляет 94%», — Антон Аверин

«Готовность станции метро “Стрелка” составляет 94%», — заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин в ходе рабочей инспекции на строящийся объект 15 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Аверина, на сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы ввод в эксплуатацию объекта состоялся 30 апреля 2018 года. «Мы ежедневно выезжаем на метро. Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда. Как только будут положительные температуры, приступим к благоустройству», — отметил он.

В региональном министерстве строительства сообщили, что на основной строительной площадке — станции «Стрелка» — в настоящее время проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (готовность 98%). Производится кирпичная кладка стен и перегородок (99%), заливка полов в помещениях вестибюля № 1 (99%), вестибюля № 2 (96%). Завершены черновые отделки стен и потолков вестибюлей № 1 и № 2 и чистовая отделка стен и потолков в помещениях вестибюля № 1 и ТПП-30. В настоящее время продолжаются работы по устройству металлоконструкций подвесных потолков платформы (98%), а также укладка гранита на платформенную часть станции «Стрелка» (98%). Кроме того, произведена укладка путевого бетона в правом перегонном тоннеле (85%), левом перегонном тоннеле (81%). Выполнено устройство внешних сетей теплоснабжения на ТТП-30 и монтаж силового оборудования. На строительстве объекта задействовано 905 человек рабочего персонала и 30 единиц строительной техники.

Напомним, замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта на заседании комиссии Гордумы по строительству сообщал о том, что готовность станции метро «Стрелка» составляет 77%. Как уточнили тогда НИА «Нижний Новгород» в региональном минтранспорта, в настоящее время имеется некоторое отставание от графика исполнения контракта. В целях своевременного завершения строительства объекта дополнительно привлечены девять субподрядных организаций, организован круглосуточный режим работы. Ввод объекта в эксплуатацию, как и прежде, запланирован на конец апреля 2018 года.

Также напомним, что уголовное дело расследуется по факту мошенничества при строительстве нижегородского метро. 13 сентября текущего года в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан бывший руководитель организации-генподрядчика.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции «Стрелка» был заключен в марте 2015 года с ООО «Управление строительства — 620» («СК «УС-620»).

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