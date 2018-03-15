Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
Дочку Пугачевой и Галкина называют будущей «красой Москвы»
Младший сын Олега Табакова на церемонии прощания с актером (фото)
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
16:00 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Республики Турция Бинали Йылдырымом.

Источник: Actualitati.md
Читайте также
Президент РМ подписал указ об отставке министра юстиции

В ходе встречи стороны отметили развитие по нарастающей двустороннего диалога, что привело к созданию оптимальных условий для расширения сотрудничества в различных областях.

Во время обсуждения торгово-экономического сотрудничества Игорь Додон отметил, что «Турция является одним из важнейших торговых партнеров Молдовы, и нам хотелось бы, чтобы Молдова сохранила и в дальнейшем свою привлекательность для турецкого бизнеса. Выступил за всестороннее освоение существующего потенциала сотрудничества на благо обоих государств».

Президент РМ выразил признательность турецкой стороне за поддержку в реализации десятков социальных проектов в нашей стране, в том числе в Гагаузской автономии.

«Отметил, что мы рассчитываем на сохранение поддержки проектов регионального значения, в частности через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA).

Отдельно поблагодарил за финансовое содействие со стороны Правительства Республики Турция в ремонте и восстановлении здания президентуры, отметив при этом, что мы будем рады присутствию Президента Республики Турция, господина Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии обновленного здания Президентуры Республики Молдова, — подытожил Игорь Додон.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом
Додон лично поблагодарил Алиева за строительство...
Россия готова выслать британских дипломатов
Почему русские мужчины не нравятся женщинам
Савченко заявила, что снайперов на Майдан привел Парубий
Ждать ли россиянам возобновления рейсов в Шарм-эш-Шейх
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Звезды устроили флешмоб под новую песню Филиппа Киркорова
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь