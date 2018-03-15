Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

Источник: Actualitati.md

Читайте также Президент РМ подписал указ об отставке министра юстиции

В ходе встречи стороны отметили развитие по нарастающей двустороннего диалога, что привело к созданию оптимальных условий для расширения сотрудничества в различных областях.

Во время обсуждения торгово-экономического сотрудничества Игорь Додон отметил, что «Турция является одним из важнейших торговых партнеров Молдовы, и нам хотелось бы, чтобы Молдова сохранила и в дальнейшем свою привлекательность для турецкого бизнеса. Выступил за всестороннее освоение существующего потенциала сотрудничества на благо обоих государств».

Президент РМ выразил признательность турецкой стороне за поддержку в реализации десятков социальных проектов в нашей стране, в том числе в Гагаузской автономии.

«Отметил, что мы рассчитываем на сохранение поддержки проектов регионального значения, в частности через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA).