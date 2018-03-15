Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с
В ходе встречи стороны отметили развитие по нарастающей двустороннего диалога, что привело к созданию оптимальных условий для расширения сотрудничества в различных областях.
Во время обсуждения
Президент РМ выразил признательность турецкой стороне за поддержку в реализации десятков социальных проектов в нашей стране, в том числе в Гагаузской автономии.
«Отметил, что мы рассчитываем на сохранение поддержки проектов регионального значения, в частности через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA).
Отдельно поблагодарил за финансовое содействие со стороны Правительства Республики Турция в ремонте и восстановлении здания президентуры, отметив при этом, что мы будем рады присутствию Президента Республики Турция, господина Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии обновленного здания Президентуры Республики Молдова, — подытожил Игорь Додон.
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