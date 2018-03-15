Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Глава Минобороны Британии: Россия должна уйти и заткнуться
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Постройневшая Пугачева пришла на показ в мини-платье
«Русалочка»: Ольга Бузова сделала шикарную прическу
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
19:13 (мск), источник: Вести Иркутск

Сергей Степашин: Братск подводит Иркутскую область в программе по переселению из ветхого жилья

Братск подводит Прибайкалье в выполнении программы расселения из ветхого жилья. Об этом сегодня заявил Сергей Степашин в Иркутске на совещании по вопросам ЖКХ.

Источник: Агентство «Москва»

За три года действия в регионе программа выполнена на 95%. На очереди осталось чуть больше полутора тысяч человек. Самая сложная ситуация в Братске. Там недостроены девять многоквартирных домов. Также среди отстающих — посёлок Магистральный, Усть-Кут, Усть-Илимск, Бодайбо.

— Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит. И президент страны об этом знает. И я хочу здесь вам об этом сказать открытым текстом, чтобы было понятно, — говорит председатель наблюдательного Совета госкорпорации — Фонда реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Савченко появилась в Раде с оружием
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Путин принял участие в форуме «Россия — страна возможностей»
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь