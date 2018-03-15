Сергей Степашин: Братск подводит Иркутскую область в программе по переселению из ветхого жилья

За три года действия в регионе программа выполнена на 95%. На очереди осталось чуть больше полутора тысяч человек. Самая сложная ситуация в Братске. Там недостроены девять многоквартирных домов. Также среди отстающих — посёлок Магистральный, Усть-Кут, Усть-Илимск, Бодайбо.
— Братск в этой ситуации Иркутскую область очень сильно подводит. И президент страны об этом знает. И я хочу здесь вам об этом сказать открытым текстом, чтобы было понятно, — говорит председатель наблюдательного Совета госкорпорации — Фонда реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
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