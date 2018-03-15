Самолету с Алексеем Гордеевым не борту не дали приземлиться в воронежском аэропорту

Самолет, которым Алексей Гордеев летел в Воронеж утром в четверг, 15 марта, не смог приземлиться в местном аэропорту. Посадку запретили из-за тумана, и пассажирский лайнер вернулся в столицу. Экс-губернатор должен был присутствовать на совещании по вопросу аварийного жилья в правительстве Воронежской области, но погода внесла коррективы в планы региональных властей. Алексей Гордеев вернулся в Москву и поучаствовал в совещании при помощи видеосвязи.

Напомним, мы уже сообщали, что рейс «Шереметьево-Воронеж» переносили несколько раз. Сначала приземление в Столице Черноземья планировали на 10.20, потом перенесли на час дня. В результате самолет вообще не смог сесть. Как выяснилось теперь, на борту был полпред президента в ЦФО и по совместительству экс-губернатор Воронежской области.