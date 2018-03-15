Самолету с Алексеем Гордеевым не борту не дали приземлиться в воронежском аэропорту
Причиной тому стали погодные условия.
Причиной тому стали погодные условия.
Самолет, которым Алексей Гордеев летел в Воронеж утром в четверг, 15 марта, не смог приземлиться в местном аэропорту. Посадку запретили
Напомним, мы уже сообщали, что рейс «Шереметьево-Воронеж» переносили несколько раз. Сначала приземление в Столице Черноземья планировали на 10.20, потом перенесли на час дня. В результате самолет вообще не смог сесть. Как выяснилось теперь, на борту был полпред президента в ЦФО и по совместительству
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.