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17:56 (мск), источник: Sputnik.md

Илан Шор ответил, будет ли он участвовать в выборах на пост мэра Кишинева

Мэр Оргеева Илан Шор прокомментировал появившиеся в сети слухи о том, что он якобы намеревается участвовать в выборах на пост градоначальника Кишинева.

Источник: Sputnik.md

Лидер «Партии Шор», мэр (примар) Оргеева Илан Шор заявил, что не намерен участвовать в досрочных выборах на пост градоначальника Кишинева, которые намечены на 20 мая этого года, а также рассказал о планах на посту оргеевского градоначальника на ближайшее время.

«Я дал слово оргеевцам, что не уйду отсюда, пока не выполню все обещанное. Хочу четко заявить: я не уйду из Оргеева, пока не выполню все, что обещал», — заявил Шор.

Вместе с тем он считает досрочные выборы на пост мэра Кишинева бессмысленными.

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«Мэра изберут всего на год. Да еще и без муниципального совета», — подчеркнул Шор, дав понять, что этого срока явно недостаточно для решения проблем столицы, особенно в условиях несогласованности действий градоначальника и муниципального совета.

По словам Шора, ответственность за плачевное состояние Кишинева лежит в равной степени как на мэре, так и на муниципальном совете. Он отметил, что люди избирают мэров и советы для решения конкретных задач.

«У меня вопрос к кишиневским политикам и чиновникам: они выезжают в города, села, они знают, что на самом деле интересует людей? Народ интересует не политика, а дорога, свет… Давайте построим сначала людям достойную жизнь, а уже потом начнем обсуждать геополитические проблемы», — сказал Шор.

Шор поделился планами по выполнению своей предвыборной программы в Оргееве. По его словам, в ближайшее время будет запущен бесплатный городской транспорт, до 10 апреля завершат проект по стопроцентному уличному освещению в городе.

Также в этом году планируется продолжить реконструкцию оргеевских дорог, реализацию социальных программ, включая открытие первой в стране социальной аптеки.

Кроме того, по его словам, в этом году намечено открытие беспрецедентного по масштабам развлекательного центра. Строительство этого объекта уже началось на территории городского парка «Оргеевское озеро».

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