Путин рассказал, где пройдет следующий саммит ШОС

«Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сказал Путин во время общения с финалистами-победителями проектов форума «Россия — страна возможностей».