Путин рассказал, где пройдет следующий саммит ШОС
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сказал Путин во время общения с
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