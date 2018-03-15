Омский губернатор оценил работу мэра

«Оксана Николаевна находится на своем месте, с проблемами справляется. Вы видите, что город стали убирать лучше. Я видел силы муниципальных предприятий — техники кот наплакал. С основной задачей, а это, повторюсь, уборка улиц, мэр справляется, привлекая дополнительную технику. Стало по-другому. По остальным направлениям также ведется работа. Проводится ревизия. Стоит спросить самих жителей Омска о том, как они оценивают работу мэра», — сказал Бурков.