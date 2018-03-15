Омский губернатор оценил работу мэра
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков высказал свое мнение о том, как работает мэр Омска Оксана Фадина. Новый глава города работает уже сто дней, что позволяет сделать первые выводы.
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков высказал свое мнение о том, как работает мэр Омска Оксана Фадина. Новый глава города работает уже сто дней, что позволяет сделать первые выводы.
«Оксана Николаевна находится на своем месте, с проблемами справляется. Вы видите, что город стали убирать лучше. Я видел силы муниципальных предприятий — техники кот наплакал. С основной задачей, а это, повторюсь, уборка улиц, мэр справляется, привлекая дополнительную технику. Стало
Бывший министр экономики Омской области Оксана Фадина была избрана мэром Омска на заседании Омского городского Совета 22 ноября. В должность новый глава города вступила 8 декабря.
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