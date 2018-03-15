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20:43 (мск), источник: ТАСС

Собчак и Гудков объявили о создании Партии перемен

Кандидат в президенты РФ и экс-депутат ГД сообщили, что «решили делать совместную партию».

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива», телеведущая Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявили о создании новой политической Партии перемен.

«Мы решили делать совместную партию. Это будет «Партия перемен», — сказали вместе Собчак и Гудков на встрече со сторонниками телеведущей в Москве.
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Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, выступивший на этой встрече, дал понять, что речь идет именно о его партии. «Я очень рад, что они [Собчак и Гудков] предложили мне политический союз… Я буду рад, если они придут в руководство партии, я думаю, мы сможем найти эффективную форму, как объединить усилия старых политиков и молодых, я уверен, что этот союз политиков разных поколений способен очень на многое», — сказал он.

Нечаев отметил, что окончательное решение об участии Собчак и Гудкова в руководстве партией будет принимать съезд. «Но я буду искренне агитировать за то, чтобы молодежь вошла и возглавила партию», — заверил лидер «Гражданской инициативы», напомнив о том, что Собчак уже входит в федеральный политсовет партии.

Партия «Гражданская инициатива» была создана в марте 2013 года. Ее возглавляет экономист, министр экономики РФ в 1992—1993 году Андрей Нечаев.

Гудков заявил, что «главная цель — победа на парламентских выборах 2021 года».

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