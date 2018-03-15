Губернатор оценил значение саммита ШОС для Челябинска

Как заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ.
«Мы планомерно, на протяжении нескольких лет, работали над тем, чтобы провести в Челябинске саммит стран-участников ШОС. Решение, которое принял сегодня и озвучил президент России Владимир Путин, — это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность… Для Челябинска и всего региона это исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно», — цитирует слова губернатора его пресс-служба.
Он добавил, что Челябинск будет процветающим городом — ярким, комфортным, благополучным и современным.
«Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией», — подчеркнул Дубровский.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.
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