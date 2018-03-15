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21:54 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор оценил значение саммита ШОС для Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Проведение в Челябинске саммита ШОС станет для города историческим шансом получить новый импульс развития, Челябинск будет ярким, комфортным и современным городом, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Источник: РИА Новости

Как заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске, подписан соответствующий указ.

«Мы планомерно, на протяжении нескольких лет, работали над тем, чтобы провести в Челябинске саммит стран-участников ШОС. Решение, которое принял сегодня и озвучил президент России Владимир Путин, — это оценка нашей подготовки, высокое доверие и возлагаемая на нас огромная ответственность… Для Челябинска и всего региона это исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно», — цитирует слова губернатора его пресс-служба.

Он добавил, что Челябинск будет процветающим городом — ярким, комфортным, благополучным и современным.

«Мы продолжим работу по подготовке к проведению саммита с удвоенной энергией», — подчеркнул Дубровский.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

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