Перезагрузка в Центральной Азии: как прошел первый за 9 лет саммит

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон в этот морозный мартовский день прибыли в Акорду — резиденцию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Туркменистан на встрече президентов представила спикер меджлиса страны Акджа Нурбердыева.

Всем по ордену!

К слову, Рахмон днем ранее получил казахстанский орден «Парасат» в знак своей «мудрости и любви к Казахстану». «Это сюрприз для меня», — поделился глава Таджикистана.

С орденом «Достык» I степени из Астаны улетит и президент Мирзиёев, который заявил, что он «самый счастливый», потому что получил орден из рук «такого великого человека, как Нурсултан Абишевич».

Первым в Акорду после обеда прибыл Сооронбай Жээнбеков, затем — Шавкат Мирзиёев. Оба политика встретились с Назарбаевым по отдельности.

Читайте также Путин процитировал Назарбаева

Встреча с кыргызским лидером прошла официально и сдержанно. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, начал сиять еще на совместном фотографировании и продолжал улыбаться и одобрительно кивать в ходе всей беседы с Назарбаевым, который в ответ тоже не скрывал положительных эмоций. Кто знает, было ли это связано с тем, что именно Мирзиёев когда-то предложил собрать глав соседних стран. А может оба лидера просто находились в хорошем настроении.

Перед началом встречи Назарбаев шутливо сказал: «Я пашу, а ты тут прохлаждаешься». Видеокамера в этот момент была наведена на люстру, поэтому адресат этой загадочной фразы, наверное, навсегда останется под покровом тайны.

Никакой политики, только внутренние проблемы

Назарбаев сразу пояснил, что сегодняшняя встреча не имеет под собой политического подтекста и нужна для решения проблем, которые всегда возникают между соседями. И уж, конечно, заверил глава Казахстана, страны продолжат работать с двумя своими большими партнерами — Россией и Китаем. Не забыли на встрече и о предстоящих 18 марта выборах президента России. Политики пожелали победы действующему главе РФ Владимиру Путину.

Мероприятие продлилось около двух часов, большей частью за закрытыми дверями. Журналисты смогли послушать только приветственную речь Назарбаева, о чем говорили другие президенты, осталось загадкой.

Террористы из Сирии

Позже журналисты узнали о темах обсуждений из уст Назарбаева. Одним из вопросов стала актуальная сейчас проблема безопасности в регионе. Глава Казахстана напомнил, что террористические организации после наступления на них в Сирии создают так называемые «спящие ячейки» — вернувшиеся на родину боевики, которые не привлекают к себе внимания до определенного сигнала «проснуться».

«Там в войне участвовали граждане всех наших стран, они теперь возвращаются, нам надо быть очень бдительными в этом деле», — предостерег всех Назарбаев.

Фрукты-овощи

Другой темой обсуждения стала торговля. Президент Казахстана привел пример: при строительстве ГЭС Таджикистана завозится металл из Европы, хотя Карагандинский металлургический комбинат производит «сколько угодно той же арматуры».

Это не говоря о свежих овощах и фруктах, которые уже вовсю зреют у соседей.

«А мы все равно клубнику ввозим из Израиля, видите ли. Это не простой вопрос — “переломить” чиновников, которые “сели” на этой торговле, и им выгодно ввозить оттуда, с известными своими друзьями там общаться и что-то получать. Это большой вопрос», — сказал Назарбаев.

Водный вопрос

Президенты не обошли вниманием обсуждение водных проблем, а именно использование вод рек Амударья и Сырдарья.

«Здесь мы договорились, что политического торга там не должно быть. Мы должны совместно решать в интересах всех государств — и гидросооружения, и использование вод, и электроэнергия», — сказал Назарбаев.

Напомним, что ранее предшественник Сооронбая Жээнбекова Алмазбек Атамбаев, еще будучи на посту президента Кыргызстана, поднял вопрос об использовании Казахстаном вод реки Сырдарья. В конце прошлого года, когда Атамбаев позволял себе скандальные высказыания в адрес руководства Казахстана, он заявил, что его стране «достаточно выключить Казахстану воду на два дня — сразу нормально начнут пропускать (на границе)».

Кроме того, Назарбаев посетовал, что культурные связи между странами «с советских времен вообще заглохли», и их надо восстанавливать. Среди планируемых направлений работы — фестивали культуры Центральной Азии, встречи молодежи, спортивные встречи, обмен студентами, а также развитие туризма в регионе.

В другом месте в тот же час

Очередная встреча лидеров стран Центральной Азии состоится накануне следующего Наурыза в Ташкенте.

«Именно накануне Наурыза мы договорились поочередно встречаться в каждой столице. Наурыз — наш праздник и это символично, что мы будем поздравлять друг друга», — сказал Назарбаев.

Завершая выступление для журналистов, Назарбаев неожиданно разрешил задать себе вопрос.

«Горящие вопросы есть у вас, чтобы прям не терпится?» — спросил он.

Сидевший сбоку седовласый господин — очевидно, представитель не местной прессы — пару раз помахал в воздухе рукой, однако президент, по всей видимости, его не заметил и подумал, что рука принадлежит сидевшему позади журналиста председателю правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ерлану Карину.

«Ерлан, дома поговорим», — пошутил президент.