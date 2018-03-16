Губернатор Севастополя передал Владимиру Путину исторические документы

— Общаясь с Президентом я передал ему рассекреченную документацию о восстановлении города-героя после Великой Отечественной войны — архивные документы 1948 года. Вслед за освобождением Севастополя Совет Министров СССР утвердил постановление о выделении 414 миллионов рублей на эти цели. За короткий промежуток времени город был возрожден: построено 22 школы, 15 детских садов, свыше 80 объектов здравоохранения, больше 300 тысяч кв метров жилья. В ближайшие годы мы должны выполнить сопоставимый по масштабам строительства объем работ. Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, средства для этого в бюджете страны уже предусмотрены. В ближайшие три года на развитие Севастополя будут выделены свыше 100 миллиардов рублей, — написал губернатор.