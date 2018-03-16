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09:58 (мск), источник: КрымPress

Губернатор Севастополя передал Владимиру Путину исторические документы

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников передал Президенту России Владимиру Путину документы послевоенного периода, которые были недавно рассекречены. Об этом Овсянников сообщил на своей странице в Facebook.

— Общаясь с Президентом я передал ему рассекреченную документацию о восстановлении города-героя после Великой Отечественной войны — архивные документы 1948 года. Вслед за освобождением Севастополя Совет Министров СССР утвердил постановление о выделении 414 миллионов рублей на эти цели. За короткий промежуток времени город был возрожден: построено 22 школы, 15 детских садов, свыше 80 объектов здравоохранения, больше 300 тысяч кв метров жилья. В ближайшие годы мы должны выполнить сопоставимый по масштабам строительства объем работ. Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, средства для этого в бюджете страны уже предусмотрены. В ближайшие три года на развитие Севастополя будут выделены свыше 100 миллиардов рублей, — написал губернатор.

Внимание, которое президент оказывает Севастополю, губернатор назвал беспрецедентным. В ходе беседы с представителями городской общественности глава государства поддержал обращенные к нему инициативы: модернизации общественного транспорта, строительства социальных объектов, возобновления работы производственных площадок, — подчеркнул Овсянников.

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