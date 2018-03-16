Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах и отдать голоса за будущее РФ

Источник: AP 2018

«За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», — заявил Путин в специальном обращении к избирателям.

Президент напомнил, что, согласно Конституции РФ, «единственным источником власти является народ».

«В этих словах, в этой правовой формуле — огромный смысл», — считает Путин. «Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что «мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству». «Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир», — отметил он.

«Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — сказал президент. «Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России!» — призвал Путин сограждан.