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01:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Вашингтон задумался над новыми санкциями против России

Вашингтон не исключает введения дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению в Великобритании на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Источник: AP 2018

Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет ТАСС.

«Как вы можете вспомнить, поскольку вы спрашивали про убийство сводного брата Ким Чен Ына, мы впоследствии ввели определенные санкции, относящиеся к применению в том случае предполагаемого боевого отравляющего вещества. Возможно, мы так в конце концов и поступим в случае с делом Скрипаля», — заявила Науэрт.

Ранее Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Россия отвергает обвинения.

Бывшего шпиона и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

7 марта США ввели новые санкции против КНДР. Причиной стало убийство брата лидера Северной Кореи.

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15 марта© Ньюстюб
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