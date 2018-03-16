Вашингтон задумался над новыми санкциями против России

Источник: AP 2018

Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, пишет ТАСС.

«Как вы можете вспомнить, поскольку вы спрашивали про убийство сводного брата Ким Чен Ына, мы впоследствии ввели определенные санкции, относящиеся к применению в том случае предполагаемого боевого отравляющего вещества. Возможно, мы так в конце концов и поступим в случае с делом Скрипаля», — заявила Науэрт.

Ранее Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Россия отвергает обвинения.

Бывшего шпиона и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.