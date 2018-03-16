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02:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Панамская Mossack Fonseca закрывается после налогового скандала

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре сказала в связи с так называемым Панамским досье, в среду объявила о своем закрытии.

Это связано с экономическим и репутационным ущербом, который она понесла из-за скандала. «Кампания, развернутая в СМИ, финансовый кризис и некоторые действия панамских властей нанесли нам необратимый ущерб», — приводит Reuters выдержку из заявления фирмы.

Напомним, 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год.

В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.

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