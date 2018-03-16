Панамская Mossack Fonseca закрывается после налогового скандала
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре сказала в связи с так называемым Панамским досье, в среду объявила о своем закрытии.
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в центре сказала в связи с так называемым Панамским досье, в среду объявила о своем закрытии.
Это связано с экономическим и репутационным ущербом, который она понесла
Напомним, 3 апреля 2016 года Международный консорциум
В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
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