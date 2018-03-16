Панамская Mossack Fonseca закрывается после налогового скандала

Это связано с экономическим и репутационным ущербом, который она понесла из-за скандала. «Кампания, развернутая в СМИ, финансовый кризис и некоторые действия панамских властей нанесли нам необратимый ущерб», — приводит Reuters выдержку из заявления фирмы.

Напомним, 3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год.