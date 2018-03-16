СМИ: Тимошенко наняла бывшего советника Трампа для лоббирования своих интересов в США
ТАСС, 16 марта.
ТАСС, 16 марта.
Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
Компания Беннета Avenue Strategies Global LLC будет от имени Юлии Тимошенко оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями, проработает стратегию и проконсультирует ее по вопросам контактов с администрацией Трампа и Конгрессом.
Кроме того, фирма помогает организовывать поездки Тимошенко в США и ее встречи с представителями власти. Такие услуги, пишет агентство, обойдутся
При этом отмечается, что услуги оказываются Тимошенко лично, в случае же если она планирует начать избирательную кампанию, то фирма обязана будет указать ее партию в качестве заказчика.
Согласно опросам, глава «Батькивщины» давно находится в числе тех, кого украинцы видят будущим президентом страны, а проведенное в декабре Киевским международным институтом социологии исследование показало, что ее рейтинг выше, чем у действующего президента Петра Порошенко. При этом сама Тимошенко напрямую заявляла, что намерена в 2019 году баллотироваться в президенты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.