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02:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тимошенко наняла бывшего советника Трампа для лоббирования своих интересов в США

ТАСС, 16 марта. Экс-премьер Украины, лидер крупнейшей в стране партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко наняла для лоббирования своих интересов в США Барри Беннета, бывшего советника избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

Источник: AFP 2018

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Компания Беннета Avenue Strategies Global LLC будет от имени Юлии Тимошенко оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями, проработает стратегию и проконсультирует ее по вопросам контактов с администрацией Трампа и Конгрессом.

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Кроме того, фирма помогает организовывать поездки Тимошенко в США и ее встречи с представителями власти. Такие услуги, пишет агентство, обойдутся экс-премьеру в $65 тыс. в месяц.

При этом отмечается, что услуги оказываются Тимошенко лично, в случае же если она планирует начать избирательную кампанию, то фирма обязана будет указать ее партию в качестве заказчика.

Согласно опросам, глава «Батькивщины» давно находится в числе тех, кого украинцы видят будущим президентом страны, а проведенное в декабре Киевским международным институтом социологии исследование показало, что ее рейтинг выше, чем у действующего президента Петра Порошенко. При этом сама Тимошенко напрямую заявляла, что намерена в 2019 году баллотироваться в президенты.

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