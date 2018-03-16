СМИ: Тимошенко наняла бывшего советника Трампа для лоббирования своих интересов в США

Источник: AFP 2018

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Компания Беннета Avenue Strategies Global LLC будет от имени Юлии Тимошенко оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями, проработает стратегию и проконсультирует ее по вопросам контактов с администрацией Трампа и Конгрессом.

Кроме того, фирма помогает организовывать поездки Тимошенко в США и ее встречи с представителями власти. Такие услуги, пишет агентство, обойдутся экс-премьеру в $65 тыс. в месяц.

При этом отмечается, что услуги оказываются Тимошенко лично, в случае же если она планирует начать избирательную кампанию, то фирма обязана будет указать ее партию в качестве заказчика.