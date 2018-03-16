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03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

В день выборов на хабаровской набережной устроят праздничный концерт

Праздничный концерт состоится на набережной Хабаровска в день выборов президента, 18 марта. Мероприятие начнется в 13:00. На открытой сценической площадке выступят известные вокальные и танцевальные коллективы города. В их числе — ансамбль русской песни «Елань», фолк-фьюжен проект «Красные бусы», вокальная группа межпоселенческого центра национальной культуры села Джари «Дарикта» и вокальный ансамбль «Гаровчаночка».

Кроме того, творческие номера представят студенческие коллективы: молодежная группа «Не джас», «Сибирята». Выйдут на сцену вокалисты Михаил Паршин и Арина Ромазан.

Для пришедших организуют конкурсы и эстафеты. Победители получат памятные призы и подарки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию КГУП «Недвижимость».

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