В день выборов на хабаровской набережной устроят праздничный концерт
Праздничный концерт состоится на набережной Хабаровска в день выборов президента, 18 марта. Мероприятие начнется в 13:00. На открытой сценической площадке выступят известные вокальные и танцевальные коллективы города. В их числе — ансамбль русской песни «Елань»,
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