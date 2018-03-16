Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери
ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/.
С таким утверждением выступила в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.
По версии источника издания, «они (спецслужбы — прим. ТАСС) уверены в том, что отравляющее вещество
Следствие «прорабатывают версию», согласно которой «предмет одежды, косметики или подарок» могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет газета.
The Telegraph предположила, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены
Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию
Мэй в среду обвинила Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.
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