Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Светлана Лобода уехала рожать в США
Министр обороны Британии предложил России «заткнуться»
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
03:23 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Нервно-паралитическое вещество, которым отравился осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

С таким утверждением выступила в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.

По версии источника издания, «они (спецслужбы — прим. ТАСС) уверены в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия “Новичок” было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента».

Читайте также
Взаимные обвинения России и Британии: кто говорит правду?

Следствие «прорабатывают версию», согласно которой «предмет одежды, косметики или подарок» могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет газета.

The Telegraph предположила, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь. Таким образом, утверждает издание, Юлия могла непреднамеренно провезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».

Мэй в среду обвинила Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и «дело Скрипаля»
Во время загрузки произошла ошибка.
01:42 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первый пуск оказался неудачным: ракета рухнула на пусковую установку
Любимая семья и дети: кто остался у Олега Табакова?
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Собчак и Гудков объявили о создании Партии перемен
Вашингтон задумался над новыми санкциями против России
СМИ: старший сын Трампа разводится с женой
Спорт
Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы Жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь