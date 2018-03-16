Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери

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С таким утверждением выступила в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.

По версии источника издания, «они (спецслужбы — прим. ТАСС) уверены в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия “Новичок” было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента».

Следствие «прорабатывают версию», согласно которой «предмет одежды, косметики или подарок» могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет газета.

The Telegraph предположила, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь. Таким образом, утверждает издание, Юлия могла непреднамеренно провезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».