Савченко внесли в базу данных «Миротворца»

Источник: РИА Новости

Савченко вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота», говорится на сайте.

Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве, о чем с трибуны парламента сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.