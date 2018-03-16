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04:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Мы выбираем, как будет развиваться Хабаровский край — Вячеслав Шпорт

Губернатор призвал жителей региона проголосовать за президента.

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пригласил жителей региона прийти на выборы президента Российской Федерации 18 марта и проголосовать за достойного кандидата, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Это ответственный выбор каждого гражданина, независимо от возраста и социального статуса. Мы выбираем каким будет будущее страны на ближайшие годы, как будет развиваться Дальний Восток и Хабаровский край», — сказал глава региона.

От отметил, что в стране выполняются все социальные гарантии, идет работа по укреплению экономики.

По его словам, стране нужен такой же сильный, принципиальный и честный руководитель, как народ России.

«Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата в президенты России. Важен каждый голос. Вместе мы определим своё будущее, будущее страны. Голосуем за Хабаровский край! Голосуем за Россию!», — обратился к избирателям Вячеслав Шпорт.

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