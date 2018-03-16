Мы выбираем, как будет развиваться Хабаровский край — Вячеслав Шпорт
Губернатор призвал жителей региона проголосовать за президента.
Губернатор призвал жителей региона проголосовать за президента.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пригласил жителей региона прийти на выборы президента Российской Федерации 18 марта и проголосовать за достойного кандидата, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Это ответственный выбор каждого гражданина, независимо от возраста и социального статуса. Мы выбираем каким будет будущее страны на ближайшие годы, как будет развиваться Дальний Восток и Хабаровский край», — сказал глава региона.
От отметил, что в стране выполняются все социальные гарантии, идет работа по укреплению экономики.
По его словам, стране нужен такой же сильный, принципиальный и честный руководитель, как народ России.
«Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата в президенты России. Важен каждый голос. Вместе мы определим своё будущее, будущее страны. Голосуем за Хабаровский край! Голосуем за Россию!», — обратился к избирателям Вячеслав Шпорт.
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