Александр Усс: Степень готовности Красноярского края к выборам главы государства очень высока

Источник: НИА Красноярск

Глава региона посетил пункты для голосования Октябрьского района Красноярска. Вместе с начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю Александром Речицким и председателем Избирательной комиссии края Алексеем Подушкиным Александр Усс оценил ход подготовки помещений для голосования к выборам президента Российской Федерации.

В средней школе № 99 и в администрации Октябрьского района Красноярска инспекции рассказали о техническом обеспечении участковых комиссий, продемонстрировали работу систем безопасности и видеонаблюдения. Здесь готовы принять более 4,5 тысяч избирателей.

Александр Усс отметил, что степень готовности региона к выборам 18 марта очень высока. «Красноярский край и город Красноярск могут быть спокойны за качество организации работы, — сказал временно исполняющий обязанности Губернатора края. — Как с точки зрения подготовки избирательного процесса — бюллетеней, персонала, так и с точки зрения создания условий безопасности, и в целом — праздничной атмосферы. Жителям края осталось только прийти вместе со своими близкими и друзьями на избирательные участки».