Избирком Хабаровского края: Президентская кампания выдалась богатой на жалобы
В основном нарушения были связаны с незаконной агитацией.
В основном нарушения были связаны с незаконной агитацией.
В это воскресенье, 18 марта, жители Хабаровского края вместе со всей страной будут выбирать главу государства. Президентская кампания длилась несколько месяцев, и за это время избирком региона успел принять множество жалоб. О том, какие вопросы беспокоили местных жителей, рассказал секретарь избирательной комиссии края Оярс Машков.
«Президентская кампания выдалась весьма богатой на жалобы. Традиционно на горячую линию поступали звонки от тех, кто жаловался на
— Кроме того, [от участников избирательного процесса] поступали жалобы, связанные с незаконной агитацией, и комиссии приходилось в горящем режиме принимать решения и даже выносить представления в адрес УМВД России по Хабаровскому краю для пресечения такой деятельности и изъятия незаконно выпущенных материалов".
«Выпускался информационный бюллетень под [одним] названием с газетой “Правда”. Там размещалась агитация в пользу кандидата Грудинина, и этот информационный бюллетень не был оплачен из избирательно фонда. Это являлось незаконной агитацией, [бюллетень] подлежал изъятию», — добавил Оярс Машков.
Напомним, в день выборов жители региона смогут сообщить о нарушениях на участках по телефону горячей линии: (4212) 75−40−66. Обращения с 8:00 до 22:00 будет принимать краевая рабочая группа по мониторингу избирательного права. За порядком также проследят общественные наблюдатели.
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