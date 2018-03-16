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04:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Избирком Хабаровского края: Президентская кампания выдалась богатой на жалобы

В основном нарушения были связаны с незаконной агитацией.

Источник: Reuters

В это воскресенье, 18 марта, жители Хабаровского края вместе со всей страной будут выбирать главу государства. Президентская кампания длилась несколько месяцев, и за это время избирком региона успел принять множество жалоб. О том, какие вопросы беспокоили местных жителей, рассказал секретарь избирательной комиссии края Оярс Машков.

«Президентская кампания выдалась весьма богатой на жалобы. Традиционно на горячую линию поступали звонки от тех, кто жаловался на социально-бытовые условия жизни, хотя таких обращений стало значительно меньше, — отметил Оярс Машков.

— Кроме того, [от участников избирательного процесса] поступали жалобы, связанные с незаконной агитацией, и комиссии приходилось в горящем режиме принимать решения и даже выносить представления в адрес УМВД России по Хабаровскому краю для пресечения такой деятельности и изъятия незаконно выпущенных материалов".

Гость программы добавил, что один из случаев незаконной агитации был связан с деятельностью кандидата Павла Грудинина.

«Выпускался информационный бюллетень под [одним] названием с газетой “Правда”. Там размещалась агитация в пользу кандидата Грудинина, и этот информационный бюллетень не был оплачен из избирательно фонда. Это являлось незаконной агитацией, [бюллетень] подлежал изъятию», — добавил Оярс Машков.

Напомним, в день выборов жители региона смогут сообщить о нарушениях на участках по телефону горячей линии: (4212) 75−40−66. Обращения с 8:00 до 22:00 будет принимать краевая рабочая группа по мониторингу избирательного права. За порядком также проследят общественные наблюдатели.

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Избирком Хабаровского края: Президентская кампания выдалась богатой на жалобы
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