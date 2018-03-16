Что вы скажете наводнению, сюда не ходи? — Юрий Трутнев
Полпред Президента в ДФО раскритиковал медлительность чиновников Минприроды.
Полпред Президента в ДФО раскритиковал медлительность чиновников Минприроды.
В Хабаровске прошло совещание под руководством зампреда правительства РФ — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на нём обсудили прошедший в 2013 году масштабный паводок на Амуре и меры по предотвращению рисков от возможного повторения чрезвычайной ситуации — строительству защитных дамб.
— Финансирование из федерального бюджета по программе на 2018 год составляет около 4,7 млрд. рублей, но только по Хабаровскому краю потребность составляет около 20 млрд. рублей, — доложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Среди первоочередных задач — завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2019 году дамбы Южного округа города Хабаровска и начать реализацию наиболее важного для нас первого этапа инженерной защиты
— Я не понимаю, что вы сказали, это на
Как отметил Вячеслав Шпорт, запланированных на её строительство денег до сих пор нет.
— Минприроды предлагает разбить строительство на этапы, но это разговоры, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.
Как заявил Юрий Трутнев, на ликвидацию последствий наводнения-2013 на Амуре из федерального бюджета было выделено 46,6 млрд рублей, это очень большие деньги. Совершенно очевидно, что лучше затратить эти средства, чтобы потом ликвидировать масштабные последствия.
— История простая, за защиту населения от вредного воздействия вод отвечает министерство природных ресурсов и экологии РФ и есть поручение президента — оно не выполнено, — сказал Юрий Трутнев.
— Разберёмся. Ответственность здесь простая — кому написано поручение президента, министерству природных ресурсов, они и отвечают. Мы заставим их это сделать, потому что это — защита людей, жилья, промышленных объектов.
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