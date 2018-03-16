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05:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Что вы скажете наводнению, сюда не ходи? — Юрий Трутнев

Полпред Президента в ДФО раскритиковал медлительность чиновников Минприроды.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошло совещание под руководством зампреда правительства РФ — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на нём обсудили прошедший в 2013 году масштабный паводок на Амуре и меры по предотвращению рисков от возможного повторения чрезвычайной ситуации — строительству защитных дамб.

 — Финансирование из федерального бюджета по программе на 2018 год составляет около 4,7 млрд. рублей, но только по Хабаровскому краю потребность составляет около 20 млрд. рублей, — доложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Среди первоочередных задач — завершить строительство и ввести в эксплуатацию в 2019 году дамбы Южного округа города Хабаровска и начать реализацию наиболее важного для нас первого этапа инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Проектно-сметная документация на эти объекты готова, но чиновники министерства природных ресурсов и экологии РФ по некоторым неизвестным причинам решили разделить финансирование стройки на этапы. Доклад об этом замминистра Сергея Ястребова полпред президента в ДФО Юрий Трутнев резко раскритиковал.

— Я не понимаю, что вы сказали, это на каком-то неизвестном мне языке, — заявил он. — Министерство природных ресурсов отвечает за то, чтобы город был защищён. Вы говорите о этапах, пусковых комплексах, вы в период наводнения это кому скажете? Сюда воде ходить не надо или как? Тот орган, которому поручено, несёт полную ответственность, ссылки на другие министерства роли не играют. Если у вас что-то не получается с финансированием, есть только один вариант. Министр Сергей Донской берёт письмо, идёт на приём к Владимиру Владимировичу и говорит: «Вы дали мне поручение, но по той или иной причине я его выполнить не в состоянии». Вы этого не сделали, дамба не построена. Раз вы это не выполнили, обязанность доложить об этом президенту я возьму на себя, постараюсь это сделать в кратчайшие сроки.

Задача простая: дамбу надо построить, город должен быть защищён, там у нас важнейшие предприятия, люди живут. Невыполнение указов президента угрожает безопасности жителей, надо доделать до конца. Проект дамбы в Комсомольске-на-Амуре прошёл государственную экспертизу, её протяжённость составляет 17,1 км, сметная стоимость — 7,4 млрд. рублей.

Как отметил Вячеслав Шпорт, запланированных на её строительство денег до сих пор нет.

— Минприроды предлагает разбить строительство на этапы, но это разговоры, — подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Как заявил Юрий Трутнев, на ликвидацию последствий наводнения-2013 на Амуре из федерального бюджета было выделено 46,6 млрд рублей, это очень большие деньги. Совершенно очевидно, что лучше затратить эти средства, чтобы потом ликвидировать масштабные последствия.

— История простая, за защиту населения от вредного воздействия вод отвечает министерство природных ресурсов и экологии РФ и есть поручение президента — оно не выполнено, — сказал Юрий Трутнев.

— Разберёмся. Ответственность здесь простая — кому написано поручение президента, министерству природных ресурсов, они и отвечают. Мы заставим их это сделать, потому что это — защита людей, жилья, промышленных объектов. Комсомольск-на-Амуре очень важный город. Нельзя жить по принципу: наводнение прошло — справились и забыли, всё надо доделать до конца. Работа по ликвидации наводнения проведена хорошо и я благодарен Вячеславу Ивановичу и всем, кто в этом принимал участие, а вот что касается защиты от наводнений будущих периодов — другая тема, её до конца надо довести. Нужно досконально до каждого слова выполнять поручения президента России. Мы в любом случае эти проблемы решим.

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