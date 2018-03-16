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05:44 (мск), источник: НИА Красноярск

Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе.

Источник: НИА Красноярск

На встрече с главой Солонцовского сельсовета Александром Буценцом и заместителем главы района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным вопросам Вадимом Ларченко парламентарий обсудил вопрос о строительстве в поселке Солонцы физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот объект уже был запланирован к строительству в 2010 году, но по объективным причинам планы реализовать не удалось.

«Потребность в этом социальном объекте на сегодняшний день серьезно возросла. Поэтому необходимо в краткие сроки тщательно проработать план подготовительных мероприятий, пакет необходимых документов для возобновления строительных работ. С администрацией района, краевым правительством мною проводятся переговоры об этом. Надеюсь, что в 2018 году начнем стройку, а в 2019 — сможет порадовать молодых и взрослых спортсменов новым комплексом» — рассказал Владимир Демидов.

В продолжение поездки Владимир Петрович обсудил вопросы работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, структур жизнеобеспечения на территории с исполняющей обязанности главы района Натальей Ганиной.

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