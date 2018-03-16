Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе
Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе.
Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края Владимир Демидов побывал с рабочим визитом в Емельяновском районе.
На встрече с главой Солонцовского сельсовета Александром Буценцом и заместителем главы района по
«Потребность в этом социальном объекте на сегодняшний день серьезно возросла. Поэтому необходимо в краткие сроки тщательно проработать план подготовительных мероприятий, пакет необходимых документов для возобновления строительных работ. С администрацией района, краевым правительством мною проводятся переговоры об этом. Надеюсь, что в 2018 году начнем стройку, а в 2019 — сможет порадовать молодых и взрослых спортсменов новым комплексом» — рассказал Владимир Демидов.
В продолжение поездки Владимир Петрович обсудил вопросы работы предприятий
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