Военный комиссар края просит депутатов вмешаться в ситуацию с уклонением от службы в армии

Источник: НИА Красноярск

Военком направил соответствующее обращение краевым парламентариям. В нем говорится «об активизации деятельности юридических фирм, направленных на подрыв обороноспособности страны, оказывающих платные услуги призывникам с целью избежать призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сейчас военным комиссариатом края выявлено 9 юридических организаций, активно занимающихся вопросами получения военного билета и отсрочки от призыва на военную службу. По Красноярску размещаются баннеры, информирующие горожан о «законной, реальной и стопроцентной возможности получения военного билета без прохождения военной службы». В соцсетях созданы группы, где рассказывается об успешных судебных тяжбах с военным комиссариатом, количестве «счастливых клиентов» — все это с подтверждающими фотоотчетами.

«По итогам 2017 года с жалобами в судебные инстанции на решения призывных комиссий муниципальных образований подано 349 заявлений, отказано в 342 случаях. Данная категория граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации не призвана, так как с момента подачи жалобы действия призывного характера приостанавливаются до вынесения решения суда. С момента начала очередного призыва данная категория граждан вновь подает жалобы в судебные инстанции и тем самым избегает очередного призыва», заявлено в документе. Как пояснил Андрей Лысенко, «все заявления пишутся как под копирку, только ФИО меняется. Причем юристы даже не являются сотрудниками этих фирм, они оформлены по договору».

Военный комиссар края просит депутатов вмешаться в ситуацию и «повысить эффективность уголовного преследования граждан, уклоняющихся от военной службы». Для этого необходимо обратиться в Государственную Думу с целью внесения изменений в соответствующее федеральное законодательство, в частности в Закон «О воинской обязанности и военной службе», принятый еще в 1998 году.