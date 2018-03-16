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06:09 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко предложил студентам работу в администрации Приморья

Андрей Тарасенко вручил свидетельства и памятные значки 18-ти студентам ВГУЭС — стипендиатам губернатора Приморского края по итогам осеннего семестра. В ходе беседы глава региона пригласил студентов на работу в администрацию края, отметив, что вливание свежих сил в органы власти необходимо. Кроме того врио губернатора пригласил студентов принять участие в бале выпускников «Крылья Востока», который пройдет в конце июня во Владивостоке.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился со студентами и преподавателями Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) в четверг, 15 марта. Вначале он вручил свидетельства и памятные значки 18 студентам ВГУЭС — стипендиатам губернатора Приморского края по итогам осеннего семестра.

Врио губернатора подчеркнул, что Приморье сегодня заинтересовано в высококвалифицированных кадрах, а также в том, чтобы молодые специалисты работали в крае.

«Все специализации вашего вуза важны, руководство ВГУЭС развивает университет в нужных направлениях. Основа развития Приморья — это судостроение и судоремонт, портовое и сельское хозяйство. Планируем начать собственную сборку специализированной техники. Во всех этих отраслях необходимы молодые специалисты. Причем, не только в крупных городах, мы постепенно заполняем производствами все муниципалитеты края. Уже создана краевая база вакансий, можете начинать взаимодействовать с работодателями. А мы думаем над тем, как предоставить вам жилье, “подъемные” и предусмотреть другие возможности для достойной жизни в Приморье», — обратился к студентам Андрей Тарасенко.

Студент четвертого курса ВГУЭС Алексей Давиденко поинтересовался, могут ли выпускники вузов пробовать себя в управленческих профессиях, например, устроиться на работу в администрацию Приморского края.

Глава региона акцентировал внимание, что вливание свежих сил в органы власти необходимо, в том числе в администрацию Приморского края.

«Конечно, мы ждем вас на работу. Может, зарплата у нас пока не конкурентная, но 1 января 2019 года завершится административная реформа структуры администрации, и она станет Правительством. А это уже другой уровень финансирования», — заявил врио губернатора.

Во время встречи со студентами врио губернатора также отметил, что в университете очень развито волонтерское движение. Глава региона поблагодарил ребят за активное участие в общественной жизни Приморья и пригласил добровольцев принять участие в предстоящих крупных краевых мероприятиях.

«Президент России Владимир Путин объявил 2018 год годом Добровольца. Каждый год Приморье становится центром крупных политических, культурных и спортивных событий. И, конечно, на всех этих мероприятиях волонтеры — главные помощники. Мы уже готовимся к четвертому Восточному экономическому форуму, празднику выпускников, международному кинофестивалю “Меридианы Тихого” и многим другим, я приглашаю вас принять участие в этих мероприятиях», — обратился к ребятам Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко рассказал студентам, что во Владивостоке в ближайшее время будет построен еще один крытый ледовый дворец, также планируется создать базу подготовки Олимпийских сборных — по гребле, плаванию, конькобежному спорту.

Кроме того врио губернатора пригласил студентов принять участие в бале выпускников «Крылья Востока», который пройдет в конце июня во Владивостоке. В рамках мероприятия планируется световое шоу и музыкальные номера в исполнении творческих коллективов Приморья.

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