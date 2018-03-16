«100 дней Оксаны Фадиной»: всем запомнились дороги и кадры

Источник: Om1.ru

В воскресенье, 18 марта, помимо выборов президента и голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», Омск ожидает еще одно знаменательное событие. В этот день исполняется ровно сто дней с тех пор, как у города появился новый мэр.

Инаугурация мэра.

Учитывая, какой насыщенный день предстоит всем омичам 18 марта, портал Om1.ru заранее решил поздравить Оксану Николаевну с первыми «ста днями от приказа» и пожелать дальнейших успехов и продуктивной работы!

А омичам мы предложили в свободной форме оценить работу нового мэра Омска и высказать свои пожелания.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Моя оценка работы Оксаны Николаевны Фадиной на посту мэра такова: я считаю, что она находится на своем месте. Как бы тяжело ей ни было, потому что проблем и долгов в городе огромное количество, — она справляется.

Глава региона высказался и о том, что, по его мнению, в Омске стали лучше чистить дороги.

— Стояла задача обеспечить уборку дорог. И мы с вами видим, что уборка идет, а улицы реально стали чистыми. Омичи говорят, что даже прибордюрная территория стала убираться, чего раньше не делалось. Я был в дорожных управлениях и видел, на какой технике приходится им работать. А Фадина привлекла дополнительную технику на аутсорсинге и старается содержать дороги в чистоте. Это лишь один пример. Оксана Николаевна проводит сейчас серьезную ревизию во всех городских сферах. Уверен, что ей все удастся. Но лучше, конечно, оценят работу мэра сами горожане…

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Врио губернатора пожелал Оксане Николаевне успехов, командного духа и терпения. А как иначе, ведь он сам признал, что проблем у нас много.

Оценили работу Оксаны Фадиной и в Госдуме, и в Омском горсовете.

Андрей Голушко, депутат Государственной Думы от Омской области:

— «Сто дней» Оксаны Николаевны мне запомнятся чистым городом и оперативно убранными от снега улицами. Давать напутствия нашему мэру не нужно, уверен, что у нее есть перечень основных задач, направленных на улучшения города. И она их обязательно решит. А мы всегда готовы помочь!

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Алексей Провозин, депутат Омского городского совета:

— Оксана Николаевна уверенно провела ряд ключевых назначений в администрации города. Выстроила взаимоотношения с Городским советом. Все работают, все работает. Для «ста дней» большего и не нужно. Пожелания? Успешно пройти отопительный сезон и вступить в строительный.

А некоторым пришлись по душе не только ее «ключевые назначения», но и громкие увольнения.

Алеся Григорьева, экс-депутат, многодетная мама, председатель правления общественной организации «Сибирские многодетные семьи»:

— Хочу выразить большую благодарность Оксане Николаевне за увольнение директора депобразования Екатерины Спеховой. Хотелось бы увидеть продолжение работы в отношении директора департамента жилищной политики Светланы Аркадьевны Шенфельд, так как вопросы признания семей нуждающимися в улучшении жилищных условий продолжают перемешивать с признанием семьи малоимущей. Это лишает права многодетные семьи и молодые семьи стать участниками жилищных программ. Возможно, это недоработка нашего правительства, тогда депимуществу необходимо самим выйти с инициативой решить эту проблему.

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Алеся Григорьева не изменяет своему правилу и в первую очередь заботится об омских семьях. На волне пожеланий она посоветовала мэру города перестать игнорировать вопрос предоставления земли многодетным семьям Омска и посещать заседания на эту тему. «Ждем, надеемся и верим!» — закончила свою речь общественный деятель.

Однако кадровую политику Оксаны Фадиной оценили не все. Общественник Евгений Долганев считает, что ей не стоит делать ставку на молодых специалистов без должного опыта.

— Пока оценивать работу Оксаны Николаевны, наверное, рано, 100 дней — все-таки не срок. Хотя на этом месте надо включаться сразу. Видно только, что многие ее подчиненные боятся брать ответственность и проявлять инициативу.

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Особенно это заметно по департаменту городского хозяйства. Ставка на молодежь — это, безусловно, хорошо, но, когда на работу берут людей без жизненного опыта, боящихся на новом месте брать на себя ответственность, это не радует. Видно пока и то, что кадровые вопросы — это слабое место мэра. Пока из кадров можно только отметить прямых ставленников губернатора, а самостоятельных решений не видно. После полугода на посту можно будет уже делать какие-то выводы. Евгений Долганев.

В качестве пожеланий Евгений Долганев посоветовал мэру вышеуказанные ошибки исправить и подчиненным спуску не давать, а мотивировать на активную работу во благо омичей.

Евгений Долганев:

— Лично вникать в проблемы омичей и подведомственных мэрии учреждений, лично встретиться с руководителями муниципальных предприятий и послушать их проблемы и программы по улучшению ситуации, выхода из кризиса и поднятию доходности. К сожалению, по моей информации, руководители департаментов эту информацию до мэра не доносят и пускают все на самотек.

Общественник, профессор Сергей Костарев, известный в нашем городе борец за экологию и выступающий против вырубки деревьев, в отличие от Александра Буркова, посетовал, что чистых дорог в городе он так и не нашел.

У Оксаны Фадиной «особые отношения» со снегом: почти все мероприятия для СМИ на свежем воздухе проходят во время снегопада.

— Сто дней для руководителя города — это много. Уже должны быть заметные обещанные результаты: сформулирована цель города, разработана стратегия, создана работоспособная администрация. Но до сих пор видны только традиционные попытки «залатать дыры». Да, я видел пару раз, как рядом с остановкой «Дом Туриста» десяток людей с завидным энтузиазмом долбили снег на тротуаре. Правда, кусочек этот был небольшой и непонятно, по какому принципу его выбрали (прохожие спрашивали, не убился ли кто на этом месте?).

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А почти на всех остальных тротуарах, которые мне попадаются по пути, так и лежит слежавшийся снег, образующий опасную полосу препятствий для пешеходов. А иногда тротуары традиционно еще и засыпают снегом с дорог. Вот и непонятно, где же та самая «хозяйка», которую так восторженно встречали депутаты и некоторые омичи на посту мэра города? Сергей Костарев.

Раскритиковал Костарев и очередной «крестовый поход» мэрии против деревьев, по поводу которого не устают высказываться СМИ.

Сергей Костарев:

— Я уж не говорю про отсутствие освещения на остановках общественного транспорта, очередное планирование вырубки деревьев в Омске посередине зимы, повторное благоустройство благоустроенных скверов в центре при полном игнорировании окраин и продолжающуюся покупку сельских пазиков для города, в которые не только с коляской невозможно забраться, но и старикам нелегко карабкаться.

Так и живем, в городе без цели, без стратегии, без нормальной структуры администрации, без профессионалов у власти. Зато с назначенным мэром-хозяйкой…

В конце своей речи Костарев пессимистично пожелал Фадиной уйти в отставку, добавив, что «мэра нужно выбирать, а не назначать, да и деньги городу надо оставлять, а не в Москву отправлять». Напомним, сам общественник тоже участвовал в осенней «мэрской» гонке.

Противоречивая тема «уборки дорог» всплывала в высказываниях спикеров одного за другим.

Галина Татаринова, сертифицированный PR -специалист, член экспертного совета областного «Дома журналистов»:

— При всей моей симпатии к Оксане Фадиной ничего такого запоминающегося я не припомню. Но могу отметить, что часто слышу положительные отклики разных людей о том, что дороги стали лучше чистить, а также звучит одобрение того факта, что мэр является членом команды врио губернатора.

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Известный омский политолог пожелала Оксане Фадиной сохранить себя и свою индивидуальность, будучи мэром, а также не изменять своим ценностям. «Я не про взгляды — они могут меняться!» — добавила Татаринова.

Отличную оценку поставил главе города руководитель НП «Энергоэффективный регион» Олег Ананьев, глава регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». И снова — про уборку улиц…

Олег Ананьев:

— Оксана Фадина быстро сформировала работоспособную команду замов. Произвела замену директора депобразования, давно назревшую. Научила убирать коммунальщиков снег ночью с улиц. Получила дополнительное финансирование от региональной власти на ремонт школ, перераспределение части налогов в пользу муниципалитета от региона. Запомнилось празднование Масленицы на Любинском проспекте и рекордный хоровод. Живо и горожанам понравилось! В общем, активная и грамотная у нас градоначальница!

По части пожеланий Олег Ананьев проявил себя как настоящий философ.

Олег Ананьев:

— Побыстрее разобраться с «завалами», которые достались от прежней мэрии, и найти цель существования нашего города, желательно высокую и глобальную, которая может объединить вокруг себя большинство горожан. Чтобы жить в Омске стало интересно и люди перестали уезжать!

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Судя по всему, уборка снега в Омске оставила просто неизгладимый след в душах привыкших к сугробам на дорогах горожан. Никак иначе мы не можем объяснить количество упоминаний этой темы.

Константин Скачков, издатель проекта Glager:

— Сто дней — это слишком маленький срок, чтобы делать выводы. Но вот что сразу бросается в глаза — это чистота дорог. Техника выводится на дороги моментально по мере необходимости. Пожелание у меня простое — терпения и мужества. Уверен, Оксана Николаевна справится.

— Ежегодно в Омске компания «МегаФон» проводит открытый всероссийский футбольный турнир для детей-сирот «Будущее зависит от тебя». В этом году впервые он прошел не только при поддержке министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, министерства образования Омской области, но и администрации г. Омска и лично мэра города Оксаны Фадиной, благодаря чему площадку для проведения турнира предоставили безвозмездно. Мы смогли устроить настоящий праздник для воспитанников детских домов. Очень приятно видеть вовлеченность и отзывчивость нашего мэра и ее новой команды. Могу только пожелать и в дальнейшем быть ближе к жителям нашего города. Игорь Беззубкин, директор омского отделения ОАО «МегаФон».