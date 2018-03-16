Рябков: Россия в ответ на санкции США расширит «черный список» американцев

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой “черный список” очередной группой американских деятелей», — сказал Рябков, комментируя объявленное накануне в США расширение санкций в отношении РФ.

Накануне в четверг в госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности введения против РФ санкций в связи с «делом Скрипаля». При этом американский минфин за несколько часов до объявления госдепартамента ввел санкции против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о «блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность».

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры со стороны РФ — это не выбор и не метод Москвы. По его словам, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире. Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана», — подчеркнул Рябков.