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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Рябков: Россия в ответ на санкции США расширит «черный список» американцев

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва в ответ на последние санкции Вашингтона дополнит свой «черный список» новой «группой американских деятелей», исходить при этом в России будут из принципа паритета, но не исключены и дополнительные шаги, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой “черный список” очередной группой американских деятелей», — сказал Рябков, комментируя объявленное накануне в США расширение санкций в отношении РФ.

Накануне в четверг в госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности введения против РФ санкций в связи с «делом Скрипаля». При этом американский минфин за несколько часов до объявления госдепартамента ввел санкции против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о «блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность».

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Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры со стороны РФ — это не выбор и не метод Москвы. По его словам, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире. Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана», — подчеркнул Рябков.

«Стоит также задуматься и о том, что, разрушая российско-американские отношения, эти политики играют с огнем, поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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