Сергей Лавров: Москва предоставила Лондону все материалы по «делу Скрипаля»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предъявила Великобритани все, что было возможно по «делу Скрипаля». По его словам, когда бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, которые были отравлены в Солсбери, поправятся, то на произошедшее «прольется свет».
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