Сергей Лавров: Москва предоставила Лондону все материалы по «делу Скрипаля»

Источник: AP 2018

«В принципе, говорить про нынешнюю ситуацию даже уже как-то неловко. Мне кажется, мы все предъявили. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании тех действий, которые она обязана предпринять по Конвенции о запрещении химического оружия. Реакцию вы видите», — цитирует «Интерфакс» господина Лаврова на пресс-конференции в Астане.

Господин Лавров также отметил, что Великобритания игнорирует запрос России на информацию о смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. «Ничего не сообщили о смерти Глушкова, хотя обязаны сообщить», сказал он.

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