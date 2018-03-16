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14:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Лавров: Москва предоставила Лондону все материалы по «делу Скрипаля»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предъявила Великобритани все, что было возможно по «делу Скрипаля». По его словам, когда бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, которые были отравлены в Солсбери, поправятся, то на произошедшее «прольется свет».

Источник: AP 2018

«В принципе, говорить про нынешнюю ситуацию даже уже как-то неловко. Мне кажется, мы все предъявили. Мы абсолютно официально запросили со стороны Великобритании тех действий, которые она обязана предпринять по Конвенции о запрещении химического оружия. Реакцию вы видите», — цитирует «Интерфакс» господина Лаврова на пресс-конференции в Астане.

Господин Лавров также отметил, что Великобритания игнорирует запрос России на информацию о смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. «Ничего не сообщили о смерти Глушкова, хотя обязаны сообщить», сказал он.

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Напомним, Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению господина Скрипаля. Она утверждает, что-либо вещество, которым он отравлен, применялось с ведома Москвы, либо Россия утратила контроль над химоружием. В связи с этим Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, заморозке двусторонних контактов на высоких уровнях, проверке подозрительных банковских счетов.

5 комментариевк этой статье
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