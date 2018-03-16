Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Мама «одевает» свою маленькую дочь в наряды из еды
Лавров упал на сцене форума (видео)
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Венере Милосской сделали протезы
14:37 (мск), источник: РИА Новости

Памфилова назвала регионы, к которым будет пристальное внимание на выборах

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала регионы, к которым будет пристальное внимание Центризбиркома в ходе выборов президента РФ 18 марта, в их числе оказались Московская область, Санкт-Петербург, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская, Челябинская и Кемеровская области, Мордовия и Марий Эл.

Источник: РИА Новости

Она уточнила, что более 470 жалоб из 5,5 тысяч обращений о нарушениях, поступивших ЦИК, касаются применения административного ресурса. Все эти данные систематизируются, соответствующие обращения направляют губернаторам, в администрацию президента и в прокуратуру.

«В девяти субъектах РФ количество превышает десять обращений. Поэтому я бы хотела особое внимание обратить, и где у нас будет очень пристальное внимание: Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская и Ростовская области у нас тоже на заметке», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она подчеркнула, что особое внимание ЦИК будет в отношении Кемеровской области.

«Мне даже пришлось телеграмму на главу региона сейчас направить, у нас есть жалобы от КПРФ и других граждан — сейчас людей беспокоит намерение применять административный ресурс. Для профилактических мер помимо телеграммы направили обращение в Генпрокуратуру», — отметила глава ЦИК.

«Я также хотела бы обратить внимание: Мордовия, пожалуйста, не увлекайтесь административным ресурсом, будем особо наблюдать. По Марий Эл есть обращение, надо будет проверять, тоже мониторим, есть обращения, которые тревожат. И некоторые другие регионы, которые вызывают нашу озабоченность», — уточнила глава ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 'Мы не думали, что нас будут убивать. Мы же полностью им подчинились'
Яд для Скрипаля привезла его дочь
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Опасный для здоровья пластик нашли в бутилированной воде
Ученые: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Кузнец делает гигантские мечи и разрубает ими все подряд (видео)
Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая Это была честная битва. Без скидок на российское происхождение и доступность «Лады». Потому что Vesta SW Cross 1.8 c механикой стоит ровно как Kia Rio X-Line 1.6 на «ручке»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь