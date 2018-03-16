Полуфиналистка «Лидеров России» стала замом вице-мэра Омска Денежкина
Ирина Фрайндт вместе с ним участвовала в конкурсе управленцев и теперь будет работать под его началом в депимущества.
Ирина Фрайндт вместе с ним участвовала в конкурсе управленцев и теперь будет работать под его началом в депимущества.
Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение о назначении Ирины Фрайндт заместителем директора департамента имущественных отношений.
Фрайндт стала заместителем Дениса Денежкина, вместе с которым участвовала в конкурсе «Лидеры России», организованном Администрацией президента с целью подготовки кадрового резерва. Она прошла в полуфинал, ее нынешний начальник является финалистом. Напомним, Денежкин занимает должности
Как сообщили в
Денис Денежкин,
— Ирина Евгеньевна проявила себя, как настоящий профессионал, человек разносторонний, ответственный. Она поможет департаменту выйти на новый уровень. В ее задачи будет входить управление финансовой деятельностью муниципальными предприятиями и повышение эффективности их работы.
Фрайндт призналась, что участвовала в «Лидерах России» в надежде на новые карьерные перспективы.
Ирина Фрайндт, заместитель директора департамента имущественных отношений:
Когда полуфинал закончился, к нам, в Новосибирск, приехал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он поздравил нас и предложил задуматься над продолжением карьеры на государственной службе. Врио губернатора уверен, что мы, как потенциальные лидеры России, можем привнести существенный вклад в развитие малой родины.
Отметим, Фрайндт родилась в 1979 году в Омске, получила диплом ОмГУ им. Достоевского по специальности менеджмент организации. Ранее работала в региональном Министерстве экономики, Минтруда и департаменте экономической политики мэрии. С 2011 года до этого момента занимала должность главного специалиста отдела контроллинга ОАО «ОмскВодоканал». В 2012—2013 годах прошла обучение по президентской программе подготовки управленческий кадров для организаций народного хозяйства РФ.
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