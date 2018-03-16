Полуфиналистка «Лидеров России» стала замом вице-мэра Омска Денежкина

Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение о назначении Ирины Фрайндт заместителем директора департамента имущественных отношений.

Фрайндт стала заместителем Дениса Денежкина, вместе с которым участвовала в конкурсе «Лидеры России», организованном Администрацией президента с целью подготовки кадрового резерва. Она прошла в полуфинал, ее нынешний начальник является финалистом. Напомним, Денежкин занимает должности вице-мэра и главы депимущества с конца декабря 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Фрайндт уже приступила к своим обязанностям и была представлена коллективу. В департамента она будет курировать управление муниципальной собственности.

Денис Денежкин, вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений:

— Ирина Евгеньевна проявила себя, как настоящий профессионал, человек разносторонний, ответственный. Она поможет департаменту выйти на новый уровень. В ее задачи будет входить управление финансовой деятельностью муниципальными предприятиями и повышение эффективности их работы.

Фрайндт призналась, что участвовала в «Лидерах России» в надежде на новые карьерные перспективы.

Ирина Фрайндт, заместитель директора департамента имущественных отношений:

Когда полуфинал закончился, к нам, в Новосибирск, приехал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он поздравил нас и предложил задуматься над продолжением карьеры на государственной службе. Врио губернатора уверен, что мы, как потенциальные лидеры России, можем привнести существенный вклад в развитие малой родины.