Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16:23 (мск), источник: Om1.ru

Полуфиналистка «Лидеров России» стала замом вице-мэра Омска Денежкина

Ирина Фрайндт вместе с ним участвовала в конкурсе управленцев и теперь будет работать под его началом в депимущества.

Мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение о назначении Ирины Фрайндт заместителем директора департамента имущественных отношений.

Фрайндт стала заместителем Дениса Денежкина, вместе с которым участвовала в конкурсе «Лидеры России», организованном Администрацией президента с целью подготовки кадрового резерва. Она прошла в полуфинал, ее нынешний начальник является финалистом. Напомним, Денежкин занимает должности вице-мэра и главы депимущества с конца декабря 2017 года.

Читайте также
Два омича стали победителями конкурса «Лидеры России»

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Фрайндт уже приступила к своим обязанностям и была представлена коллективу. В департамента она будет курировать управление муниципальной собственности.

Денис Денежкин, вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений:

— Ирина Евгеньевна проявила себя, как настоящий профессионал, человек разносторонний, ответственный. Она поможет департаменту выйти на новый уровень. В ее задачи будет входить управление финансовой деятельностью муниципальными предприятиями и повышение эффективности их работы.

Фрайндт призналась, что участвовала в «Лидерах России» в надежде на новые карьерные перспективы.

Ирина Фрайндт, заместитель директора департамента имущественных отношений:

Когда полуфинал закончился, к нам, в Новосибирск, приехал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он поздравил нас и предложил задуматься над продолжением карьеры на государственной службе. Врио губернатора уверен, что мы, как потенциальные лидеры России, можем привнести существенный вклад в развитие малой родины.

Отметим, Фрайндт родилась в 1979 году в Омске, получила диплом ОмГУ им. Достоевского по специальности менеджмент организации. Ранее работала в региональном Министерстве экономики, Минтруда и департаменте экономической политики мэрии. С 2011 года до этого момента занимала должность главного специалиста отдела контроллинга ОАО «ОмскВодоканал». В 2012—2013 годах прошла обучение по президентской программе подготовки управленческий кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Омске перекроют центральные улицы на выходные
«100 дней Оксаны Фадиной»: всем запомнились дороги и кадры
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь