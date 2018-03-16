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16:20 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику

Срыв в Женеве в Совете ООН российского выступления о фактах нарушений прав человека в Крыму парламентарии полуострова объясняют желанием государства Украина утаить от мировой общественности свои нечистоплотные методы по отношению к крымчанам и России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Украина нарушает не только права крымчан, но и пытается нарушать права европейцев, — сказал Гемпель RT. — Они после каждого прибытия делегаций выражают протест, возбуждают уголовные дела против граждан Европы, посетивших Крым. Тем самым они стараются спрятать концы в воду, чтобы международная общественность не увидела, насколько грязно Украина ведет политику по отношению к России и в частности по отношению к крымчанам.

Как считает депутат, нарушения Украиной прав человека настолько очевидны, что признаются всеми иностранными делегациями, которые регулярно приезжают в Крым и самостоятельно изучают последствия многочисленных блокад.

— Была блокада энергетическая, водная, а также продуктовая, — напомнил Гемпель. — Любой здравомыслящий человек поймет, что Украина нарушает права крымчан. У нас была делегация депутатов трех земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии», которая публично осудила действия украинской стороны.

Заседание Совета по правам человека ООН, на котором должны были придать огласки нарушения прав жителей Крыма, сорвано якобы из-за якобы забастовки персонала отделения ООН в Женеве. Но накануне бастущие были замечены с членами украинской делегации в ресторане.

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