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19:17 (мск), источник: ТАСС

Путин заверил, что в кабмине нет врагов здравоохранения и расходы на медицину будут расти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти РФ будут делать все для реального, «а не на бумажке», роста объема финансирования медицины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Источник: Reuters

Комментируя ситуацию с финансированием медицины, он подчеркнул, что «в правительстве нет врагов здравоохранения, в том числе в министерстве финансов». По словам Путина, если посчитать финансирование здравоохранения из всех источников, то оно «у нас уже свыше 5% [от ВВП] будет», хотя если говорить только о федеральном бюджетном финансировании, то этот уровень будет «значительно меньше — некоторые считают, что это 3,2%».

«В чем я хочу вас заверить: мы будем делать все для того, чтобы финансирование здравоохранения увеличивалось. Увеличивалось реально, а не на бумажке», — продолжил глава государства.

По его словам, власти отдают себе отчет в том, насколько это важно, и будут стараться направлять часть дополнительных средств, которые сейчас уже появляются, на решение проблем здравоохранения. Он добавил, что он «не для красного словца» в послании Федеральному собранию назвал эту тему одной из приоритетных.

Путин также счел естественным процессом повышение у граждан требований к уровню медицинского обслуживания.

«Когда нет ничего — тогда и все хорошо. Как только движение начинается, как только развитие идет, как только люди начинают понимать, что есть другая жизнь и другие возможности, сразу смотрят не на то, что было вчера, это быстро забывается, а на то, что можно получить завтра. Это законные требования граждан, мы должны ориентироваться на эти законные требования», — подчеркнул президент.

Глава государства также прокомментировал деятельность Национальной медицинской палаты, подчеркнув, что она состоялась, стала индикатором качества работы и др. Очень важным направлением развития этой структуры Путин назвал процесс постепенной передачи ей определенных функций профильных государственных структур.

Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» был создан в 2010 году, его учредителями выступили 35 общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций. Как говорится на сайте палаты, целью ее создания является объединение всего профессионального медицинского сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования системы охраны здоровья населения России.

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