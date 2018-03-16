Путин заверил, что в кабмине нет врагов здравоохранения и расходы на медицину будут расти

Комментируя ситуацию с финансированием медицины, он подчеркнул, что «в правительстве нет врагов здравоохранения, в том числе в министерстве финансов». По словам Путина, если посчитать финансирование здравоохранения из всех источников, то оно «у нас уже свыше 5% [от ВВП] будет», хотя если говорить только о федеральном бюджетном финансировании, то этот уровень будет «значительно меньше — некоторые считают, что это 3,2%».
По его словам, власти отдают себе отчет в том, насколько это важно, и будут стараться направлять часть дополнительных средств, которые сейчас уже появляются, на решение проблем здравоохранения. Он добавил, что он «не для красного словца» в послании Федеральному собранию назвал эту тему одной из приоритетных.
Путин также счел естественным процессом повышение у граждан требований к уровню медицинского обслуживания.
Глава государства также прокомментировал деятельность Национальной медицинской палаты, подчеркнув, что она состоялась, стала индикатором качества работы и др. Очень важным направлением развития этой структуры Путин назвал процесс постепенной передачи ей определенных функций профильных государственных структур.
Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» был создан в 2010 году, его учредителями выступили 35 общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций. Как говорится на сайте палаты, целью ее создания является объединение всего профессионального медицинского сообщества России на принципах саморегулирования для совершенствования системы охраны здоровья населения России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.