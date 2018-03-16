Нестеровский и Светлогорский районы преобразуют в городские округа
Нестеровский и Светлогорский районы будут преобразованы в городские округа. Соответствующие законопроекты об объединении поселений и организации местного самоуправления на этих территориях накануне одобрили члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Облдумы.
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