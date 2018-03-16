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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Нестеровский и Светлогорский районы преобразуют в городские округа

Нестеровский и Светлогорский районы будут преобразованы в городские округа. Соответствующие законопроекты об объединении поселений и организации местного самоуправления на этих территориях накануне одобрили члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Облдумы.

Как сообщил зампредседателя комитата Михаил Чесалин, инициаторами по преобразованию районов в округа выступили районные Советы депутатов. Перед этим в муниципалитетах прошли необходимые публичные слушания.

До формирования органов местного самоуправления в округах, полномочия по решению местных вопросов будут исполнять действующие органы власти. При этом, досрочные выборы депутатов проводиться не будут, заявили в Облдуме.

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