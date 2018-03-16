Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершен.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершен.
«Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к вооруженным силам Украины. Операцию изменили на “операцию Объединенных сил”», — приводит «РИА Новости» выдержку из выступления господина Порошенко на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.
Ранее о смене формата военной операции объявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 20 февраля Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Помимо нового статуса неподконтрольных Киеву территорий (они названы «временно оккупированными»), документ предусматривает передачу президенту Украины права использовать армию внутри страны без согласия парламента.
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