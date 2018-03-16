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18:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершен.

Источник: Reuters

«Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к вооруженным силам Украины. Операцию изменили на “операцию Объединенных сил”», — приводит «РИА Новости» выдержку из выступления господина Порошенко на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Он также сказал, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы «освободить Донбасс», однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.

Ранее о смене формата военной операции объявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей.
Виктор Муженко.
начальник Генштаба Украины

Напомним, 20 февраля Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Помимо нового статуса неподконтрольных Киеву территорий (они названы «временно оккупированными»), документ предусматривает передачу президенту Украины права использовать армию внутри страны без согласия парламента.

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