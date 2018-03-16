Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе

«Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к вооруженным силам Украины. Операцию изменили на “операцию Объединенных сил”», — приводит «РИА Новости» выдержку из выступления господина Порошенко на брифинге, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Он также сказал, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы «освободить Донбасс», однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.