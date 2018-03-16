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19:05 (мск), источник: ИА REGNUM

«Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России

Все «нарушения» уже придуманы и готовится их инсценировка в день выборов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 марта 2018, 18:11 — REGNUM. Член Московской Хельсинской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Лилия Шибанова, которая является фактическим руководителем движения «Голос», в беседе с председателем правления «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Штефани Шиффер рассказала, что «Голос» готовит информационную атаку на выборы президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. Фрагмент беседы Шибановой с Шиффер был показан сегодня, 16 марта, в эфире телеканала НТВ.

Шибанова рассказала, что «Голос» уже 19 марта собирается «вывалить в интернет» информацию о якобы имевших место массовых нарушениях на выборах президента России, и попытается придать этой информации широкой общественный резонанс.

По словам Шибановой, её организация готовит «паспорта регионов» с электоральной статистикой и данными о якобы массовых нарушениях, — рассказала Шибанова.

«В 11 часов 19 марта на следующий день мы все это вываливаем в интернет, отдаем ОБСЕ, отправляем в АП Президента, т. е. мы все показываем, где у вас в каких регионах происходит полный треш. Мы выделяем эти так называемые электоральные султанаты и показываем конкретные участки», — рассказала Шибанова.

Она также отметила, что Совет по правам человека смог достичь договоренности с Центральной избирательной комиссией об отправление в регионы специальных мониторинговых групп.

По словам Шибановой, ЦИК не будет объявлять результаты выборов в течение недели после их проведения, и за это время мониторинговые группы СПЧ, в которые по всей видимости будут входить и активисты «Голоса», будут проверять участки на которых происходил «ужас-ужас», — пояснила Шибанова.

«Просмотреть видео, открыть ящики с бюллетенями, просмотреть списки избирателей, т. е полностью сделать такую контрольную проверку и выявить реальные нарушения там где видит электоральная статистика», — пояснила Шибанова.

Она подчеркнула, что эту уникальная возможность, которую предоставляет ЦИК, «Голос» попытается использовать по полной программе, — говорит Шибанова.

«Но сам факт, что вот эта вот уникальная технология до судов, потому что как только ЦИК принимает решение о выборах — дальше идите в суды и судитесь годами. Наша задачи до судов иметь возможность добраться до этих материалов все проверить и показать, что реально произошло», — говорит Шибанова.

При этом руководитель «Голоса» ещё до выборов раскрывает истинную задачу своей деятельности — очернить предстоящие выборы президента и создать негативный информационный фон вокруг них для того, чтобы на Западе был повод их не признать, — заявила Шибанова.

«В конце марта мы реально можем показать как ЦИК грязно выполнил свои обещания как Администрация среагировала, потому что сейчас они говорят покажите нам где были нарушения, мы не примем результаты этих участков», — заявила Шибанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной проект «Голоса» в период предвыборной кампании является интерактивная карта «нарушений» на предстоящих выборах. ИА REGNUM внимательно изучило собранные на этой карте нарушения, и пришло к выводу, что подавляющее большинство из них таковыми не являются.

Особый интерес к беседе Шибановой с Шиффер возникает на фоне того, что волонтеры штаба блогера Алексея Навального сообщают о подготовке сторонниками оппозиционера инсценировок нарушений на предстоящих выборах президента России.

По всей видимости, те нарушения, которые будут пытаться инсценировать сторонники Навального, и будут использоваться «Голосом» для информационной атаки на выборы президента России.

Организация «Голос» опубликовала инструкцию «для тех, кто подвергся административному давлению»
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15 марта© Ньюстюб
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