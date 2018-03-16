«Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России
Все «нарушения» уже придуманы и готовится их инсценировка в день выборов.
Все «нарушения» уже придуманы и готовится их инсценировка в день выборов.
МОСКВА, 16 марта 2018, 18:11 — REGNUM. Член Московской Хельсинской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Лилия Шибанова, которая является фактическим руководителем движения «Голос», в беседе с председателем правления «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE) Штефани Шиффер рассказала, что «Голос» готовит информационную атаку на выборы президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. Фрагмент беседы Шибановой с Шиффер был показан сегодня, 16 марта, в эфире телеканала НТВ.
Шибанова рассказала, что «Голос» уже 19 марта собирается «вывалить в интернет» информацию о якобы имевших место массовых нарушениях на выборах президента России, и попытается придать этой информации широкой общественный резонанс.
По словам Шибановой, её организация готовит «паспорта регионов» с электоральной статистикой и данными о якобы массовых нарушениях, — рассказала Шибанова.
Она также отметила, что Совет по правам человека смог достичь договоренности с Центральной избирательной комиссией об отправление в регионы специальных мониторинговых групп.
По словам Шибановой, ЦИК не будет объявлять результаты выборов в течение недели после их проведения, и за это время мониторинговые группы СПЧ, в которые по всей видимости будут входить и активисты «Голоса», будут проверять участки на которых происходил «ужас-ужас», — пояснила Шибанова.
Она подчеркнула, что эту уникальная возможность, которую предоставляет ЦИК, «Голос» попытается использовать по полной программе, — говорит Шибанова.
При этом руководитель «Голоса» ещё до выборов раскрывает истинную задачу своей деятельности — очернить предстоящие выборы президента и создать негативный информационный фон вокруг них для того, чтобы на Западе был повод их не признать, — заявила Шибанова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной проект «Голоса» в период предвыборной кампании является интерактивная карта «нарушений» на предстоящих выборах. ИА REGNUM внимательно изучило собранные на этой карте нарушения, и пришло к выводу, что подавляющее большинство из них таковыми не являются.
Особый интерес к беседе Шибановой с Шиффер возникает на фоне того, что волонтеры штаба блогера Алексея Навального сообщают о подготовке сторонниками оппозиционера инсценировок нарушений на предстоящих выборах президента России.
По всей видимости, те нарушения, которые будут пытаться инсценировать сторонники Навального, и будут использоваться «Голосом» для информационной атаки на выборы президента России.
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