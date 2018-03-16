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22:14 (мск), источник: РИА Новости

Макрон: есть все основания полагать, что РФ стоит за отравлением Скрипаля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия.

Источник: РИА Новости

«Есть все основания полагать, что Россия совершила эту попытку убийства», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая «перенесла атаку на своей территории». Президент Франции подчеркнул, что «осуждает вмешательство России».

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Запада о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления. По его словам, «очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства» того, что Россия могла иметь отношение к инциденту в Солсбери.

В среду премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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