Макрон: есть все основания полагать, что РФ стоит за отравлением Скрипаля
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что за отравлением
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что за отравлением
«Есть все основания полагать, что Россия совершила эту попытку убийства», — сказал Макрон на совместной
Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая «перенесла атаку на своей территории». Президент Франции подчеркнул, что «осуждает вмешательство России».
Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в
В среду премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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