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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Джонсон отказался пожать руку российскому послу

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не стал пожимать руку послу России Александру Яковенко во время встречи в британском МИД. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2018

По словам Яковенко, такое поведение — нормальная практика британского дипломатического протокола, и Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России».

«Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — добавил дипломат.

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Яковенко отметил, что российские дипломаты не возмущены по этому поводу. «Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно. Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — отметил посол.

Ранее, 12 марта, МИД Великобритании вызвал российского посла в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Борис Джонсон предположил, что решение об атаке на Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее всего (overwhelmingly likely), было принято лично Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Бывшего шпиона и его дочь обнаружили без сознания на улице британского Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся в коме.

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