США создают глобальную систему ПРО не для парирования угроз, уверен Лавров

Он напомнил, что после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны российская сторона пыталась убедить Вашингтон в пагубности этого шага и создать механизм совместного рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет.

«Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал», — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.