Алиханов: Новый корпус БСМП в Калининграде откроется 1 апреля
Работы на объекте ведутся в дневные и ночные смены, чтобы уложиться в срок.
Работы на объекте ведутся в дневные и ночные смены, чтобы уложиться в срок.
Работы по строительству и обустройству нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в областном центре завершатся к началу апреля. Необходимое оборудование для медучреждения закуплено и готово к использованию, рассказал журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
180 человек трудятся на объекте днём и ночью, чтобы закончить ремонт в срок. Монтажные работы в корпусе ведутся по графику, но с благоустройством прибольничной территории есть небольшое отставание, сообщил глава региона.
«Были не самые благоприятные погодные условия, и мы ожидаем небольшого сдвижения в части благоустройства улицы. На мой взгляд, это некритично. Главное — к открытию нового корпуса подготовлено достаточно медицинских специалистов, и мы спокойны за наших граждан», — поделился Алиханов.
Сегодня в БСМП отремонтирован операционный блок, приведены в порядок отделения чистой хирургии, реанимации и приемный покой. По словам главврача Евгения Любивого, медперсонал готов к нестандартным ситуациям, которые могут возникнуть во время ЧМ-2018.
«У нас ежедневно поступает до 200 пациентов с различными патологиями. Во время Чемпионата наплыв пациентов может увеличиться в разы. В новом корпусе вместимость достаточно большая, я думаю мы справимся. Для удобства гостей Калининграда мы также установим наружные уличные указатели», — отметил Любивый.
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