Турция обстреляла госпиталь в Сирии

Источник: AFP 2018

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне, в результате бомбардировок Африна в пятницу, 16 марта, погибли 36 человек, из них 27 — мирные жители.

Репортер AFP сообщает, что тела убитых лежат на улицах, раненых оставляют на дорогах, так как спасательные центры разрушены бомбами.

Отмечается, что за последние двое суток территорию покинули 45 тысяч человек.