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01:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция обстреляла госпиталь в Сирии

Турецкая авиация обстреляла госпиталь в сирийском регионе Африн. Жертвами налета стали девять человек, сообщает AFP.

Источник: AFP 2018

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне, в результате бомбардировок Африна в пятницу, 16 марта, погибли 36 человек, из них 27 — мирные жители.

Репортер AFP сообщает, что тела убитых лежат на улицах, раненых оставляют на дорогах, так как спасательные центры разрушены бомбами.

Отмечается, что за последние двое суток территорию покинули 45 тысяч человек.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG).

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16 марта© Ньюстюб
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