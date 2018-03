Вил Мирзаянов: «Новичок» можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие

И тогда комиссия проголосовала с перевесом в один голос — выдать мне иностранный паспорт. И после этого дорога была открыта для выезда в Соединенные Штаты в 1995 году на конференцию AAAS — American Association for the Advancement of Science, эта конференция была в Атланте. Это очень торжественное мероприятие, меня там встречали. Нью-Йоркская академия наук, торжественный прием. Организовал его покойный лауреат Нобелевской премии Ледерберг (американский генетик и биохимик Джошуа Ледерберг — Би-би-си). На этом приеме присутствовал уже Лавров.