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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдова стала чаще экстрадировать граждан других государств

Большинство лиц, объявленных властями Молдовы к выдаче, находились в России.

Источник: Комсомольская правда
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Министерство юстиции Молдовы в последние годы активизировало выдачу граждан других государств, замешанных в криминальной деятельности, и обращениям об экстрадиции граждан РМ из-за рубежа.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в минюсте, если в 2016 г. в управлении международно-правового сотрудничества по гражданским, коммерческим и уголовным делам было зарегистрировано 8736 обращений различных компетентных органов, то в 2017 г. уже 9429.

Процедура экстрадиции заключается в аресте и передаче одним государством другому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления для судебного разбирательства), либо лиц, уже осужденных судами другого государства для исполнения приговора.

В 2017 г. управлением возбуждено 144 уголовных дела об экстрадиции. Большинство лиц, объявленных властями РМ к выдаче — 54, находились в России. За ней следует Украина (28), третью и четвертую позицию занимают Италия и Испания — 18 и 5, соответственно. Из числа 157 осужденных — 131 переданы из РФ.

В свою очередь, власти РМ задержали граждан Румынии, Польши и Турции — по два человека из каждой страны из числа преступников. Также был арестован и выслан один гражданин США.

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