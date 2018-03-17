Молдова стала чаще экстрадировать граждан других государств
Большинство лиц, объявленных властями Молдовы к выдаче, находились в России.
Большинство лиц, объявленных властями Молдовы к выдаче, находились в России.
Министерство юстиции Молдовы в последние годы активизировало выдачу граждан других государств, замешанных в криминальной деятельности, и обращениям об экстрадиции граждан РМ
Как сообщили «ИНФОТАГ» в минюсте, если в 2016 г. в управлении
Процедура экстрадиции заключается в аресте и передаче одним государством другому (по запросу последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления для судебного разбирательства), либо лиц, уже осужденных судами другого государства для исполнения приговора.
В 2017 г. управлением возбуждено 144 уголовных дела об экстрадиции. Большинство лиц, объявленных властями РМ к выдаче — 54, находились в России. За ней следует Украина (28), третью и четвертую позицию занимают Италия и Испания — 18 и 5, соответственно. Из числа 157 осужденных — 131 переданы из РФ.
В свою очередь, власти РМ задержали граждан Румынии, Польши и Турции — по два человека из каждой страны из числа преступников. Также был арестован и выслан один гражданин США.
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