Трамп подписал закон об активизации официальных контактов США и Тайваня

Источник: AP 2018

Согласно тексту документа, официальным лицам США «всех уровней» теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать в Вашингтоне «на взаимных условиях». Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

1 марта этого года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что власти Китая сделали строгое представление США из-за принятия в американском Сенате данного закона. Он отметил, что этот документ «серьезно нарушает принцип одного Китая и три китайско-американских консенсуса».