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03:15 (мск), источник: ТАСС

Мэй заявила Туску, что такие события, как в Солсбери, могли произойти в любой стране

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила в телефонном разговоре с главой Евросовета Дональдом Туском, что события наподобие отравления в Солсбери осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могли произойти в любой точке планеты.

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Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

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«Во второй половине нынешнего дня премьер-министр позвонила председателю Европейского совета Дональду Туску, чтобы поблагодарить его за слова поддержки в свете нападения в Солсбери. Премьер-министр вновь заявила о том, что это нападение соответствовало модели российских действий, и что, несмотря на то, что оно случилось в Великобритании, оно могло произойти в любой стране», — приводятся в коммюнике слова представителя канцелярии.

В сообщении также отмечено, что Туск похвалил официальный Лондон за «жесткую и последовательную реакцию на этот инцидент», и что британский премьер и глава Евросовета выразили намерение продолжить обсуждение данной темы на предстоящем евросаммите 22−23 марта в Брюсселе.

Отношения между Москвой и Лондоном резко обострились в связи с отравлением Скрипаля его дочери Юлии 4 марта. Мэй в среду обвинила Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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01:12 (мск)© Ньюстюб
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