Мэй заявила Туску, что такие события, как в Солсбери, могли произойти в любой стране

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Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

«Во второй половине нынешнего дня премьер-министр позвонила председателю Европейского совета Дональду Туску, чтобы поблагодарить его за слова поддержки в свете нападения в Солсбери. Премьер-министр вновь заявила о том, что это нападение соответствовало модели российских действий, и что, несмотря на то, что оно случилось в Великобритании, оно могло произойти в любой стране», — приводятся в коммюнике слова представителя канцелярии.

В сообщении также отмечено, что Туск похвалил официальный Лондон за «жесткую и последовательную реакцию на этот инцидент», и что британский премьер и глава Евросовета выразили намерение продолжить обсуждение данной темы на предстоящем евросаммите 22−23 марта в Брюсселе.