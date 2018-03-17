Мэй заявила Туску, что такие события, как в Солсбери, могли произойти в любой стране
ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/.
ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/.
Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике канцелярии главы британского правительства на
«Во второй половине нынешнего дня
В сообщении также отмечено, что Туск похвалил официальный Лондон за «жесткую и последовательную реакцию на этот инцидент», и что британский премьер и глава Евросовета выразили намерение продолжить обсуждение данной темы на предстоящем евросаммите
Отношения между Москвой и Лондоном резко обострились в связи с отравлением Скрипаля его дочери Юлии 4 марта. Мэй в среду обвинила Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.
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