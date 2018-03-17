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03:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Высланные российские дипломаты покинут Великобританию 20 марта

Большинство российских дипломатов, о высылке которых заявила 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, покинут страну 20 марта.

Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» посол России в Лондоне Александр Яковенко. Ранее госпожа Мэй дала дипломатам неделю на то, чтобы покинуть пределы Соединенного Королевства.

По мнению господина Яковенко, высылка 23 дипломатов неизбежно отразится на работе посольства. «Без всякого сомнения, это окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%, — отметил посол.— Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много, но это жизнь. Соответственно мы будем работать и в уменьшенном составе».

Причиной высылки российских дипломатов стало дело бывшего разведчика Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью Юлией был найден в городе Солсбери в бессознательном состоянии. По данным британской полиции, он был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», созданным в 90-е годы прошлого века в Советском Союзе. Россия решительно отвергает обвинения в отравлении господина Скрипаля и требует предоставить доказательства вместо голословных обвинений.

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01:12 (мск)© Ньюстюб
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