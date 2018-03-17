Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт из ЕС признал, что Скрипаля могла отравить Британия
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
МИД России заявил протест послу Польши
Лариса Гузеева позирует в сугробе
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10Сакура в цвету
05:05 (мск), источник: РИА Новости

Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Лондона приняты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время.

Источник: РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — приводит ее слова RT.

Высылка дипломатов и разрыв связей с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую среду обвинила Россию в причастности к «делу Скрипаля». Российский МИД отверг обвинения, а посольство в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Мэй проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы: высылка 23 российских дипломатов, приостановка всех двусторонних контактов с Москвой, а также отзыв приглашения главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне», — сказала Мэй.

«Личное распоряжение Путина»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил ранее телеканал Sky News.

Он не привел доказательств этому утверждению. «Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны». Министр пояснил, что именно с этим предположением связаны разногласия страны с Россией.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что заявления Запада о причастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим газом из группы «Новичок» работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления.

Читайте также
Джонсон отказался пожать руку российскому послу

«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», — сказал Песков.

В российском МИД назвали действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения «абсолютно сумасшедшими».

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом в отношении россиянки Юлии Скрипаль. Это дает следствию основания запрашивать информацию, в том числе у зарубежных коллег. Также это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски.

В Лондоне провожают в Москву российских дипломатов
Во время загрузки произошла ошибка.
01:12 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 'Мы не думали, что нас будут убивать. Мы же полностью им подчинились'
Порошенко поставили ультиматум по Крыму
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
Плохих китайцев не пустят на самолет
Биткоину предсказали «крест смерти» и дальнейшее падение
«Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь