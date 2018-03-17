Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Лондона приняты
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты, официальный Лондон уведомят о них в ближайшее время.
Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Решения об ответных мерах российской стороны приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — приводит ее слова RT.
Высылка дипломатов и разрыв связей с Россией
Мэй проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы: высылка 23 российских дипломатов, приостановка всех двусторонних контактов с Москвой, а также отзыв приглашения главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
«После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне», — сказала Мэй.
«Личное распоряжение Путина»
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил ранее телеканал Sky News.
Он не привел доказательств этому утверждению. «Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании
Реакция России
«Вся волна пошла из Великобритании. Это не может не вызывать нашего глубочайшего удивления, о чем мы уже говорили», — сказал Песков.
В российском МИД назвали действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения «абсолютно сумасшедшими».
Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным полиции, их отравили
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом в отношении россиянки Юлии Скрипаль. Это дает следствию основания запрашивать информацию, в том числе у зарубежных коллег. Также это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски.
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