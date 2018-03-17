Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР

Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.