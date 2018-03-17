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07:26 (мск), источник: Губерния онлайн

УМВД: За порядком на выборах в Хабаровске будут следить более 700 силовиков

Полицейские краевого центра круглосуточно дежурят на избирательных участках с 12 марта.

Источник: Reuters

Завтра на избирательных участках Хабаровска за общественным порядком будут следить более 700 сотрудников полиции и Росгвардии. Также безопасность будут обеспечивать сотрудники ФСБ, военнослужащие и спасатели МЧС. Всего в крае во время выборов президента задействуют свыше двух тысяч силовиков. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в краевом УМВД.

«Подготовка к выборам началась еще в середине февраля. Наши сотрудники наладили взаимодействие с другими силовыми ведомствами, а также организовали предстоящую работу с краевым избиркомом. С 12 марта, когда бюллетени были доставлены на избирательные участки, сотрудники краевого и городского управлений вместе с руководством перешли на усиленный режим несения службы. На участках организованы круглосуточные дежурства. Во время подготовки к выборам все здания, где будут голосовать горожане, проверили кинологи со служебными собаками. Также мы приняли все необходимые меры для сохранности избирательной документации», — сообщил заместитель начальника управления по организации охраны общественного порядка Сергей Мироненко.

Собеседник добавил, что в краевом управлении МВД создана специализированная группа по рассмотрению сообщений о происшествиях, связанных с выборами.

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