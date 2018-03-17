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09:12 (мск), источник: Известия

В США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

Вертолет, круживший над посольством РФ в Вашингтоне и светивший прожектором в окна, относится к правоохранительным органам. Воздушное судно действовало в районе, где располагается здание дипмиссии, по заданию служб контроля воздушного движения.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудница районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкор рассказала в беседе с РИА «Новости» рассказала, что вертолет «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов».

При этом она не стала уточнять, к какой именно спецслужбе приписано воздушное судно.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что 11 марта над территорией российского диппредставительства кружил вертолет, освещая ее прожектором. Дипломаты в шутку предположили, что это была «еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства» в выборы президента США.

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