В США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете

Источник: РИА "Новости"

Сотрудница районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкор рассказала в беседе с РИА «Новости» рассказала, что вертолет «либо искал кого-то, либо среагировал на вызов».

При этом она не стала уточнять, к какой именно спецслужбе приписано воздушное судно.