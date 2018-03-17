В США рассказали о кружившем над посольством РФ вертолете
Вертолет, круживший над посольством РФ в Вашингтоне и светивший прожектором в окна, относится к правоохранительным органам. Воздушное судно действовало в районе, где располагается здание дипмиссии, по заданию служб контроля воздушного движения.
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