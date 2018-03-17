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07:14 (мск), источник: Nur.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина в связи с повторным назначением на пост председателя Китайской Народной Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Nur.kz

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил, что это событие является высокой оценкой народом Китая вклада Си Цзиньпина в дело продвижения национальных интересов страны.

«Я верю, что под Вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Абсолютно не сомневаюсь, что в будущем стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем в различных сферах продолжит свое динамичное развитие, а дружба между нашими народами еще более укрепится. В этой связи особое значение имеет наша личная дружба, основанная на доверии и взаимопонимании. Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина», — говорится в телеграмме. Нурсултан Назарбаев пожелал Си Цзиньпину здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая — процветания и развития.

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