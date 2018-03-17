Нурсултан Назарбаев поздравил Си Цзиньпина

«Я верю, что под Вашим руководством Китай достигнет еще больших вершин на пути построения общества среднего достатка. Абсолютно не сомневаюсь, что в будущем стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем в различных сферах продолжит свое динамичное развитие, а дружба между нашими народами еще более укрепится. В этой связи особое значение имеет наша личная дружба, основанная на доверии и взаимопонимании. Уверен, что наши отношения и совместная работа и в дальнейшем будут являться прочной основой для плодотворного сотрудничества Астаны и Пекина», — говорится в телеграмме. Нурсултан Назарбаев пожелал Си Цзиньпину здоровья и благополучия, а дружественному народу Китая — процветания и развития.